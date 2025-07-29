شوبير: هناك بعض اللاعبين داخل الأهلي لا توجد لديهم نية للتجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز أزمات الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام أن هناك بعض اللاعبين داخل الأهلي لا توجد لديهم نية لتجديد العقود من أجل الرحيل.

وأضاف أن أبرز هؤلاء اللاعبين هم أحمد عبد القادر لاعب الفريق والذي يرغب في المشاركة أساسيا أو الرحيل للزمالك مشددا أن اللاعب منتظم في المران بشكل طبيعي.

وأضاف أن أحمد نبيل كوكا لديه عرض من نادي قاسم باشا التركي، ولكن لم يلب رغبات الأهلي بشان المقابل المادي أو طريقة السداد.

وأضاف أن الأهلي يخوض مفاوضات مكثفه مع أليو ديانج من أجل الإبقاء عليه قائلا “التجديد معاه بقى صعب دلوقتي لأنه هيبقى ملك نفسه في يناير ومن حقه يوقع لأي نادي”.