تعليق صادم من شوبير بشأن زيارة محمد صلاح لمعبد بوذي باليابان

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على الجدل المثار بشان نجم منتخب مصر محمد صلاح عقب زيارته مع ليفربول لمعبد بوذي في اليابان خلال جولة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آسيا.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام : “إمبارح الدنيا انقلبت على محمد صلاح، لإنه كان في معبد بوذي من أجل الخضوع لجلسة تأمل وتصفية للذهن ضمن برنامج فريقه وخطة المدرب آرني سلوت لإعداد اللاعبين نفسيا للموسم الجديد”

وتابع :"المعبد ده من أبرز المعالم في طوكيو وتأسس سنة 1657، وهو مرتبط بالثقافة اليابانية ورياضة السومو والحدائق الجميلة اللي بتبقى وجهة للتأمل والهدوء النفسي"

وأضاف: “فجأة ناس لا عارفين بيعملوا إيه ولا بيخلوا إيه، لقينا أصوات: صلاح والبوذية وقاعد في معبد بوذي، بوذية إيه يا عم حرام عليك!، بوذية إيه الله يسترك!، مش كده يا جماعة إنتوا ليه الحاجة الحلوة اللي عندنا للأسف الشديد البعض بيحاول إنه يفسدها؟! "