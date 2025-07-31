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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناثان زيزي ينتقل إلى نيوم السعودي في صفقة قياسية قادمة من نانت الفرنسي

ناثان زيزي
ناثان زيزي
إسلام مقلد

أعلن نادي نانت الفرنسي انتقال مدافعه الشاب ناثان زيزي إلى صفوف نادي نيوم السعودي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 20 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي الفرنسي.

ويُعد ناثان زيزي، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، وغالبًا ما يُقارن بأسلوب لعبه الصلب والذكي بالنجم الفرنسي وليام صليبا مدافع آرسنال الإنجليزي. انضم زيزي إلى نانت عام 2013، وتدرج في صفوفه العمرية حتى صعد للفريق الأول في عام 2023، حيث شارك في 32 مباراة بالدوري الفرنسي و35 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي.

ورغم اهتمام نادي فياريال الإسباني بخدماته، فضل زيزي خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، حيث سيحصل، وفقًا للتقارير، على راتب سنوي يقدر بـ5 ملايين يورو، في خطوة تعكس طموح نيوم في بناء فريق تنافسي يعتمد على أسماء واعدة.

ويمثل زيزي منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وشارك معه في ثلاث مباريات حتى الآن، ويُنظر إليه على أنه أحد الركائز المستقبلية لدفاع المنتخب الفرنسي.

وبانتقاله إلى نيوم، يصبح زيزي خامس لاعب ينضم إلى الفريق قادمًا من الدوري الفرنسي هذا الصيف، بعد المخضرم ألكسندر لاكازيت، والجزائري سعيد بن رحمة، والعاجي أمادو كونيه، إضافة إلى الحارس البولندي مارسين بولكا.

وسيلعب زيزي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه، الذي يملك سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ توج بلقب الدوري الفرنسي مع ليل عام 2021، ثم مع باريس سان جيرمان في 2023، كما سبق له قيادة سانت إتيان ونيس والدحيل القطري.

وتأتي صفقة ناثان زيزي لتؤكد عزم نيوم على ترسيخ مكانته في الكرة السعودية والإقليمية، من خلال تدعيم صفوفه بعناصر شابة وذات إمكانيات كبيرة، في إطار مشروع رياضي طموح يتماشى مع رؤية المدينة المستقبلية.

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