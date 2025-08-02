قرارات عاجلة من الأردن ضد جماعة الإخوان المحظورة

أصدر الأردن اليوم السبت عددا من القرارات ضد جماعة الإخوان المحظورة في المملكة، بشأن بعض الشركات الإعلامية التابعة لها.

وقررت السلطات الأردنية حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وإحالة شركة أمن معلومات إلى النيابة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت وكالة بترا نقلا عن مصدر لم تكشف هويته "تستمر الجهات المختصة بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة".

ونلقت "بترا" عن المصدر قوله إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.

وأضافت "كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية".

وأشار إلى أن جمعية في منطقة عين الباشا قررت حل نفسها، وتعمل الجهات المختصة على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.