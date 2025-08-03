حشيش وهيروين.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 38 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (333,5 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيروين –هيدرو – كوكايين" – أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر – 3 قطع سلاح نارى " بندقية آلية - طبنجة – بندقية خرطوش" ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (38) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .