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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غموض يحيط بمصير إيزاك بعد غيابه عن تدريبات نيوكاسل.. وهاو ينتظر وضوح الرؤية

إيزاك
إيزاك
إسلام مقلد

أثار غياب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عن تدريبات نيوكاسل يونايتد الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل الأنباء المتزايدة عن اهتمام ليفربول بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدير الفني للفريق الإنجليزي، إيدي هاو، تحدث عقب مباراة فريقه الودية أمام توتنهام، مؤكدًا أنه لا يمتلك معلومات دقيقة بشأن موقف إيزاك من العودة لتدريبات الفريق، وقال في تصريحاته للصحفيين: "بالتأكيد أتمنى عودة إيزاك هذا الأسبوع، لكنني لا أعرف حتى الآن"، مضيفًا: "هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا"، في إشارة إلى أن الأمر بيد الإدارة وليس ضمن صلاحياته المباشرة.

وكان إيزاك قد تغيب مؤخرًا عن معسكر الفريق، وسط أنباء قوية عن اقترابه من الرحيل نحو ليفربول، في صفقة ضخمة كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 110 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن نيوكاسل رفض العرض بشكل رسمي، متمسكًا باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وفي تطور جديد، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب عاد إلى إنجلترا، ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق الجماعية عقب عودة البعثة من الجولة التحضيرية في آسيا، مما يعيد بعض الهدوء للمشهد مؤقتًا، لكنه لا ينهي التكهنات حول مستقبله.

من جانبها، قررت إدارة ليفربول التريث وعدم التقدم بعرض جديد في الوقت الحالي، لحين الحصول على تأكيد واضح من نيوكاسل برغبته في الدخول في مفاوضات رسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يُبقي مصير اللاعب معلقًا، في انتظار تطورات الأيام المقبلة.

ألكسندر إيزاك إيزاك نيوكاسل يونايتد ليفربول

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