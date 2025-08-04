نيافة الأنبا سارافيم يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

توجّه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية إلى لجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات، اليوم، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، ورافق نيافته عدد من الآباء الكهنة والأراخنة.

مشاركة الأساقفة في الإنتخابات

كما توجّه نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان إلى لجنة مدرسة العقاد الثانوية العسكرية، اليوم، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوجّه نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بأخميم إلى لجنة مدرسة السلاموني الابتدائية القديمة، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

كما توجّه نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد إلى لجنة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، حيث أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.