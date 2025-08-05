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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي وفد الشباب المغربي ضمن برنامج التبادل الثنائي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا شبابيًا من المملكة المغربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار برنامج تبادل الوفود الشبابية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من ٢ إلى ٩ أغسطس الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والمغرب، مشيرًا إلى أهمية برامج التبادل الشبابي في دعم التفاهم المشترك وتعزيز التقارب الثقافي بين شباب الوطن العربي، وخلق أجيال واعية قادرة على بناء مستقبل مشترك قائم على التعاون والمحبة.

وأعرب أعضاء الوفد المغربي عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز للبرنامج، مؤكدين اعتزازهم بزيارة مصر التي تمثل مهد الحضارة والتاريخ، معربين عن تطلعهم لاكتساب مزيد من المعارف والتجارب من خلال الأنشطة الثقافية والسياحية المتنوعة التي يتضمنها البرنامج، والتي تشمل زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، منطقة الأهرامات، المتحف المصري، شارع المعز، خان الخليلي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب جولات حرة ورحلات نيلية.

حضر اللقاء كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير، الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، علاء الدين الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وعدد من قيادات الوزارة.

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