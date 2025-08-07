أركو يقيل عددا من مستشاريه ويجمد عضويتهم بحركة جيش تحرير السودان

أصدر رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي قرارا بإعفاء مساعده للشؤون القانونية محمد محمود كورينا، ومستشاره للشؤون المالية آدم النور محمد، والمستشار الإعلامي مصطفى الجميل من مناصبهم، ويجمّد عضويتهم بالحركة، بالإضافة الي إحالتهم للتحقيق.

وفي وقت سابق ، أكد حاكم إقليم دارفور، ورئيس اللجنة السياسية بـ"الكتلة الديمقراطية"، مني أركو مناوي، أن تشكيل ما يُسمى "حكومة تأسيس" خطوة خطيرة وصارخة، تمهّد لتدخل دولي في الشأن السوداني.

وقال، في تصريحات صحفية له: “على الآلية الرباعية أن تستند إلى إرادة الشعب السوداني، لا إلى أجندات خارجية”.

وعبر عن رفضه لأي تحرّك يؤدي إلى تقسيم البلاد أو انتهاك سيادة السودان.

وأضاف: “الكتلة الديمقراطية ستتواصل مع المجتمع الدولي، وحتى مع الدعم السريع إذا ظهرت مواقف عقلانية”.

كما اعتبر ما يحدث في الفاشر إبادة جماعية ومحاولة للاستيلاء على الجغرافيا.

وطالب الحكومة باتخاذ موقف قوي يعبّر عن سيادة السودان وكرامة شعبه.

وشدد على أن الدعم السريع ليس سوى أداة لتفكيك السودان.

كما دعا الاتحاد الأفريقي بإدانة إعلان الحكومة، داعيا جامعة الدول العربية للتدخل لمنع أي دولة تحاول تفكيك السودان.

وختم: “يجب التحرّك العاجل لإنقاذ الفاشر ودارفور، وتحرير كل شبر من الوطن”.