شبكة أطباء السودان تطلق نداء استغاثة عاجلا لإنقاذ الفاشر من الجوع

أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانى عاجل، يضمن سرعة التدخل، لوقف ما تتعرض له مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من حصار مطبق أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثى.

وأكدت الشبكة على أن مستويات الجوع قد بلغت المرحلة الثالثة، بحسب التصنيفات الدولية لانعدام الأمن الغذائى ما يعرض آلاف الأطفال والنساء إلى خطر الموت بالجوع.



وقالت الشبكة فى بيان اليوم الأربعاء، إن آلاف الأسر فى الفاشر تعانى من نقص حاد فى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، فى ظل انعدام انقطاع الإمداد نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية من قبل الدعم السريع، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن، تحت خطر المجاعة والأوبئة.

وناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المحلية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية، للتدخل الفورى والعاجل من أجل فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات وتوفير الغذاء والدواء والمياه ورفع الحصار عن المدينة المنكوبة، وقالت :"مدينة الفاشر تستغيث الجميع فهل من مجيب؟".