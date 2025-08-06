تدريبات مشتركة للبحرية الروسية والصينية على تدمير غواصة معادية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن البحريتين الروسية والصينية تدربتا على مطاردة وتدمير غواصة معادية في بحر اليابان، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل غواصتين نوويتين أمريكيتين إلى مكان أقرب إلى روسيا.

وأوضحت روسيا أن التدريبات شملت طائرات صينية مضادة للغواصات من طراز Y-8 وطائرات من طراز Il-38 من أسطول المحيط الهادئ الروسي، بالإضافة إلى طواقم مروحيات.

وأضافت الوزارة: "نتيجةً للإجراءات المشتركة الفعالة، تم رصد الغواصة المعادية على الفور وتدميرها بشكل وهمي".

وذكرت "بعد تدريب على مهام مضادة للغواصات، شكر طاقما السفن الروسية والصينية بعضهما البعض على عملهما المثمر".

صرّح ترامب بأن أمره المتعلق بالغواصات يوم الجمعة الماضي جاء ردًا على ما وصفه بتصريحات "استفزازية" للرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف حول خطر الحرب بين الخصمين النوويين.

قلّل الكرملين هذا الأسبوع من أهمية إعلان ترامب، قائلاً إن الغواصات الأمريكية في مهمة قتالية مستمرة على أي حال، وقال إنه "يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في الخطاب النووي".

جاءت هذه الحادثة في لحظة حرجة، حيث هدد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومشتري نفطها، بما في ذلك الهند والصين، ما لم يوافق الرئيس فلاديمير بوتين بحلول يوم الجمعة على إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا.