الكرملين: محادثات بوتين وويتكوف استمرت 3 ساعات وكانت مفيدة وبناءة

صرح كبير مستشاري الكرملين، يوري أوشاكوف، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، استمر نحو ثلاث ساعات، واصفا إياه بأنه كان "مفيدا وبناء".

وجرى اللقاء في العاصمة الروسية موسكو، قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال أوشاكوف إن المحادثات تناولت بشكل رئيسي الصراع في أوكرانيا، إضافة إلى سبل تحسين العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أوشاكوف أن "الجانبين ناقشا بصراحة عدداً من القضايا العالقة، وأظهرا استعدادًا لمواصلة الحوار في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن الأجواء كانت إيجابية رغم التوترات المتزايدة بين البلدين.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن تفاصيل اللقاء أو نتائجه المحتملة.