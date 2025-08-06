روسيا تحاكم موظفا بتهمة الخيانة والتخابر مع الولايات المتحدة

أعلنت محكمة في مدينة كالينينجراد الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال رجل متهم بنقل أسرار حول الأقمار الصناعية الروسية إلى الولايات المتحدة بتهمة الخيانة العظمى، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي.

وحددت المحكمة، في بيان على تيليجرام، اسم المشتبه به بحرف "O"، وقالت إنه موظف سابق في شركة تُنتج محركات إلكترونية للأقمار الصناعية.

وذكرت أنه يُشتبه في قيامه بجمع وتخزين معلومات حول تقنية الشركة لصالح أجهزة الاستخبارات الأمريكية بين يوليو 2021 وديسمبر 2023.

وأوضحت المحكمة أنه تم احتجاز الرجل حتى 30 سبتمبر.

ويُعاقب المتهم بالخيانة العظمى بالسجن المؤبد.