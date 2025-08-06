روسيا تصعد ضد الاحتلال بعد استهداف سيارة دبلوماسية لها في القدس المحتلة

اتخذت روسيا إجراءات تصعيدية ضد تل أبيب وذلك ردًّا منها على استهداف إسرائيل سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية، قرب مدينة القدس المحتلة.

كشفت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن اتخاذ موسكو موقفا احتجاجيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وكشفت ماريا زاخاروفا أن روسيا قدمت احتجاجًا رسميًّا إلى إسرائيل في أعقاب هجوم على سيارة دبلوماسية روسية بالقرب من مستوطنة جفعات أساف، القريبة من مدينة القدس.

وقالت: إنه في 30 يوليو، تعرضت سيارة تابعة لبعثة روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لهجوم عند مستوطنة جفعات اساف، غير الشرعية قرب القدس من قبل مجموعة من المستوطنين.

وأضافت زخاروفا، أن السيارة تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية، وكانت تقل أفرادًا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، مضيفة أن ذلك حدث بقبول من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين، قائلة: سفارة موسكو في تل أبيب قدمت احتجاجًا رسميًا إلى السلطات الإسرائيلية.



يأتي ذلك فيما قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن 20 شخصا على الأقل استشهدوا في غزة اليوم الأربعاء بعدما انقلبت شاحنة مساعدات.

وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة من شأنه أن يؤدي إلى "عواقب كارثية"، في حين أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في احتلال كامل للأراضي الفلسطينية.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين في اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية لملايين الفلسطينيين وقد يعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر".

وأضاف جينكا: "لا يوجد حل عسكري للصراع في غزة أو للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع".

وقال نتنياهو خلال زيارة إلى منشأة تدريب للجيش في وقت سابق : "من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة، وتحرير جميع رهائننا، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 61020 فلسطينيا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.