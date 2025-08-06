بسبب الحرب على غزة.. فريق ألماني يتراجع عن التعاقد مع مهاجم إسرائيلي

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، الناشط في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، تراجعه عن خطط التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان، بعد موجة احتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشوراته السابقة المتعلقة بالحرب علي غزة، وفقًا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية.

وكانت أنباء صفقة انتقال فايسمان من نادي غرناطة الإسباني إلى دوسلدورف قد أثارت جدلًا واسعًا، حيث أطلق مشجعو النادي حملات رفض على الإنترنت، متهمين اللاعب بإطلاق تصريحات عدائية وعنصرية في أعقاب 7 أكتوبر 2023.

ورغم اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية ووصوله إلى ألمانيا، إلا أن إدارة النادي أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه: “درسنا التعاقد مع شون فايسمان بشكل مكثف، لكننا قررنا في نهاية المطاف عدم إتمام الصفقة.”

ولم يذكر السبب المباشر للتراجع في البيان، إلا أن صحيفة بيلد أشارت إلى أن القرار جاء استجابة مباشرة لضغوط من جماهير النادي الغاضبة.

وكان فايسمان قد كتب في منشورات سابقة - تم حذفها لاحقًا - دعوات لـ"محو غزة من على الخريطة" و"إسقاط 200 طن من القنابل عليها"، كما أبدى إعجابه بمنشورات تنفي وجود "أبرياء" في غزة وتقول إن السكان "لا يحتاجون إلى تحذير". وقد اعترف اللاعب لاحقًا بأن تعليقاته كانت "رد فعل عاطفيًا متهورًا"، وقال إنه ندم عليها.

مشجعو دوسلدورف أطلقوا عريضة إلكترونية تطالب بمنع الصفقة، متهمين فايسمان بتصريحات "مسيئة وتمييزية لا تتماشى مع قيم النادي".

تم إعداد بيان اعتذار رسمي بالتنسيق مع النادي، لكنه لم ينشر بسبب إلغاء الصفقة.

وتبرز الحادثة التوتر المتزايد في أوروبا بشأن المواقف العامة من الحرب علي غزة، وسط محاولات الأندية الحفاظ على صورتها أمام جماهيرها المتنوعة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلغى فيها صفقات رياضية بسبب مواقف سياسية أو تصريحات مثيرة للجدل مرتبطة بالحرب الإسرائيلية علي فلسطين، في ظل استمرار الحرب وارتفاع أعداد الضحايا في القطاع المحاصر.