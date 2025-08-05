الكرملين: روسيا لم يعد لديها قيود فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لم يعد لديها قيود فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدي.

وحول الوضع فيما يتعلق بشراء الهند للنفط الروسي قال المتحدث بإسم الكرملين: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.

وأضاف بيسكوف قائلا : التصريحات المتضمنة تهديدات لإجبار الدول على وقف التجارة مع روسيا غير قانونية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:

روسيا ترى أن لها الحق باتخاذ خطوات فيما يتعلق بنشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى إذا لزم الأمر.

وحول الحكم الصادر بحق المعارض المولديفي غوتسول أشار المتحدث بإسم الكرملين إلي أن المعارضة في مولدافيا تتعرض للقمع بكل الطرق الممكنة والمعايير الديمقراطية تُداس.