الكرملين: جزء كبير من الأموال الغربية المقدمة إلى كييف سُرقت

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن الوفد الروسي برئاسة ميدينسكي توجه إلى إسطنبول حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين في بيان له انه من الواضح أن جزءًا كبيرًا من الأموال الغربية التي تلقتها كييف قد سُرق وهناك الكثير من الفساد في أوكرانيا.

وحول الجولة الثالثة من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا؛ أشار بيسكوف الي انها ستكون مباحثات صعبة ومسودات مذكرات التفاهم بشأن التسوية متناقضة تماما

وختم بيانه بالقول : كل العمل على توافق مسودات المذكرات بين روسيا وأوكرانيا يعد تحضيرًا للقاء محتمل بين بوتين و زيلينسكي.