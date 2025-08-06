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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلي: احتلال قطاع غزة خطوة خاطئة ثمنها سيكون باهظاً

يائير لابيد
يائير لابيد
هاجر رزق

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن احتلال قطاع غزة يُعد خطوة خاطئة للغاية، بحسب "العربية".



و أضاف لابيد أن إسرائيل لا ينبغي أن تدخل في حرب دون وجود تأييد شعبي واسع، مشيراً إلى أن أغلبية الإسرائيليين غير معنيين بهذه الحرب، وأن ثمنها سيكون باهظاً، سواء من حيث الأرواح أو من حيث التكلفة الاقتصادية التي قد تصل إلى مليارات الشواكل.
 

واقترح لابيد بديلاً عن احتلال غزة، يتمثل في التنسيق مع مصر لإقامة إدارة بديلة تدير القطاع بدلاً من إسرائيل، مشدداً على أن التركيز يجب أن يكون على الهدف الأساسي، وهو القضاء على حماس، وهو ما يتطلب وقتاً وجهداً وليس مغامرات عسكرية غير محسوبة.

وأكد أنه لا يشارك عادة ما يدور داخل الاجتماعات المغلقة مع رئيس الوزراء، لكن في هذه الحالة شعر بضرورة توضيح موقفه.

جاء ذلك بعدما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد، وتنفيذ عملية جديدة واسعة في قطاع غزة المدمر، والسيطرة عليه بالكامل، وذلك بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووصولها إلى حائط مسدود، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية. 

زعيم المعارضة الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل الحرب احتلال غزة حماس

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