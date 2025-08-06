إعدام عالم نووي إيراني تخابر مع الموساد

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إعدام عالم نووي أُدين بالتخابر لصالح دولة الاحتلال، ونقَل معلومات عن عالِم نووي قُتل في الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، في يونيو الماضي.

ووفق التقارير الإيرانية؛ فان هذه أول حالة إعدام على صلة مباشرة بالحرب الـ12 يوماً مع دولة الاحتلال تعلن عنها السلطات، من أصل عشر حالات إعدام سياسية جرى تنفيذها منذ أن شنّت إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو.

وبحسب وكالة ميزان، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية، فإن الشخص، ويُدعى روزبه وادي، كان يعمل في إحدى الهيئات المهمة والحساسة بإيران، ما مكّنه من الوصول إلى معلومات سريّة قام بنقلها، بعد تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد.

وقال التقرير إن وادي ارتكب مجموعة واسعة من الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، ما تسبَّب في الإخلال الشديد بالنظام العام، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووادي هو خريج برنامج الدكتوراه في هندسة النووي بتخصص المُفاعلات من الجامعة الصناعية أمير كبير.

وارتفع عدد عمليات إعدام الإيرانيين المُدانين بالتخابر لصالح إسرائيل، هذا العام، بشكل كبير، إذ جرى تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت وكالة القضاء الإيراني أن روزبه وادي أُعدم عقب إتمام الإجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقّه من قِبل المحكمة العليا، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً، دون مزيد من المعلومات عن تاريخ توقيفه أو الحكم عليه.