موجة الحر الخمسينية تجبر إيران على إغلاق المكاتب الحكومية.. غدا

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق العديد من المكاتب الحكومية، الأربعاء، في محاولة لخفض استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر التي تؤثر على قدرة توليد الكهرباء، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

قالت وكالة أنباء إيران الرسمية، إن 15 على الأقل من بين 31 محافظة في إيران ستشهد إغلاق المكاتب العامة أو تشغيلها لساعات أقل.

وتشمل المحافظات المتضررة أذربيجان الغربية وأردبيل في الشمال الغربي، وهرمزجان في الجنوب، والبرز في الشمال، بالإضافة إلى العاصمة طهران.

وقال محافظ طهران محمد صادق معتمديان ، إن الإغلاقات جاءت بناء على طلب وزارة الطاقة وكانت تهدف إلى "إدارة استهلاك الطاقة في قطاعي المياه والكهرباء"، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وأضاف أن خدمات الطوارئ والخطوط الأمامية ستظل مفتوحة.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة التي بدأت في منتصف يوليو إلى إجهاد شبكة الكهرباء في إيران، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الجنوب.

كما قامت السلطات في طهران بخفض ضغط المياه الرئيسية للتعامل مع انخفاض مستويات الخزانات، حيث تعاني البلاد مما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه أسوأ جفاف منذ قرن.