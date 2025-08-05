ايران: ضبط ومصادرة شحنة أسلحة كبيرة مهربة إلى البلاد

كشفت الجهات المختصة نجحت السلطات الأمنية الايرانية في مصادرة شحنة أسلحة على الحدود الشمالية الغربية كانت متجهة نحو المحافظات الداخلية حسب ماصرحت به النيابة العامة في محافظة أذربيجان .

وأشارت النيابة العامة الايرانية في بيان لها : شحنة الأسلحة تضمنت 180قطعة سلاح وذخائر حربية.

وفي سياق آخر ؛ ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة في طهران قررت إنشاء مجلس جديد للأمن القومي، في أعقاب حرب الـ12 يوما مع إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد شكلت هذه الحرب التحدي العسكري الأخطر الذي تواجهه البلاد منذ الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن العشرين.

سيكلف المجلس الجديد بدراسة الخطط الأمنية الإيرانية وتحسين قدراتها العسكرية.

وسيرأس المجلس الجديد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويضم مسؤولين كبارا من حكومته، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسة الدفاعية والجيش.