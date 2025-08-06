جنرال إسرائيلي سابق: نحتل غزة بالفعل ونرفض تغيير النظام هناك

في تصريحات صادمة تعكس حجم التخبط السياسي والعسكري داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن الحرب المستمرة على قطاع غزة، قال اللواء في الاحتياط "إسرائيل زيف"، الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال، إن "قطاع غزة محتل بالفعل"، وإن الحكومة الإسرائيلية "ترفض السماح بقيام نظام جديد هناك" رغم الظروف المهيأة لذلك.

“احتللنا كل مكان 4 أو 5 مرات”

وفي مقابلة أجراها مع إذاعة "103FM" العبرية اليوم الأربعاء، عبر زيف عن إحباطه من إدارة الحكومة الإسرائيلية للعملية العسكرية، قائلًا: "القطاع محتل فعلًا. لقد احتللنا كل مكان هناك أربع أو خمس مرات. أنشأنا الظروف لتغيير النظام بعد عملية عسكرية... لكن الحكومة ترفض اتخاذ الخطوة السياسية الحاسمة."

وأضاف: "ما نقوم به الآن لم يعد عملية عسكرية، بل سياسة بلا منطق عسكري. الجيش المنتصر لا يطارد آخر إرهابي أو آخر بندقية، بل يخلق واقعًا جديدًا."

حماس انتهت.. فمن سيحكم غزة؟

وأكد زيف أن "حماس لم تعد تسيطر على القطاع"، بل أصبحت مختبئة، وأن منظومتها العسكرية والإدارية قد "تفككت بالكامل"، ما يعني – حسب رأيه – أن الوقت بات مناسبًا لتغيير جذري في إدارة غزة.

وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة لما بعد حماس، اقترح زيف خيارين:

السلطة الفلسطينية: معتبرًا أنها ستكون "الهزيمة الأكبر لحماس" إذا عادت إلى الحكم في غزة. خطة مصرية: تقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط غير تابعة لحماس لمدة خمس سنوات، مع استعداد مصر لتدريب قوات أمنية غير حزبية.

تدخل عسكري "عند الحاجة"

وأشار الجنرال السابق إلى أن بقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع ليس الحل، مؤكدًا: "إذا أعادت حماس بناء نفسها في مكان ما، يمكننا التدخل مجددًا لاستهدافها"، في تلميح إلى تبني سياسة "الضربات المتكررة" بدلًا من الاحتلال الدائم.

وتصريحات زيف تعكس خلافًا داخليًا عميقًا بين القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل، وسط ضغط دولي متزايد ودعوات لإنهاء الحرب والاحتلال المستمر لغزة، لا سيما بعد أكثر من عشرة أشهر من الدمار والمعاناة الإنسانية في القطاع، وتصاعد الاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين.