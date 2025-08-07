بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة ،لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وكان قد استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.



