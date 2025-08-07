قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء السوداني
مدبولي يستقبل رئيس الوزراء السوداني
كتب محمود مطاوع

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة ،لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وكان قد استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير  جمهورية السودان بالقاهرة.

 
 

جلسة مباحثات موسعة رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء السوداني كامل الطيب إدريس أحمد فؤاد هنو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بأشمون والشهداء

سكن لكل المصريين 7

لا تفوّت الفرصة.. الموعد النهائي لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» يقترب

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط : محاسبة المقصرين في إزالة التعديات على أراضي الدولة

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد