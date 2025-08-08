خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري

مرت 30 دقيقة من مواحهة سيراميكا كليوباترا والزمالك على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وسط خطورة من فريق سيراميكا كليوباترا على مرمى محمد صبحي حارس الزمالك، وكرة في الدقائق الأولى ارتدت من القائم بعد تصويبة فخري لاكاي من اللقاء.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا كليوباترا، التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة .

عبد الله السعيد .

ناصر ماهر.

شيكو بانزا .

ناصر منسي .

البدلاء:

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الزمالك.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالأتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط:

عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - احمد بلحاج

خط الهجوم:

أيمن موكا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد کوکو - چاستیس آرثر - عبد الله مجدي إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي

محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان