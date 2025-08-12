عبر معبر كرم أبو سالم.. تحرك فوج جديد من المساعدات لغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا يوضح تحرك الفوج الخامس من قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة عشرة من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة، وسط اصطفاف لقافلة المساعدات تمهيدًا لتحركها من مصر إلى قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المصرية الرسمية والشعبية في تقديم العون الإغاثي والطبي العاجل، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في القطاع تتضاعف مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

يشار إلى أن قطاع غزة يعيش أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع عدوان شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، وتغلق قوات الاحتلال منذ شهر مارس الماضي جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع، فضلًا عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنَّ القطاع يواجه كارثة إنسانية حقيقية، مع استمرار الحصار الخانق، وإغلاق المعابر، ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يومًا بشكل متواصل.

من جانبه، أوضح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنه لا يمكن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من دون الوكالة الأممية.

وأضاف "أبو حسنة" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أنَّ أكثر من 200 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية، مشيرًا إلى أنَّ الوكالة الأممية لديها 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع.