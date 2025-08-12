تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة

رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وفي قلب غزة المحاصرة، حيث يتناوب القصف مع الجوع على سرقة أنفاس الصغار، تتكشف مأساة تفوق حدود الوصف.

أطفال القطاع الجوعى لم يعرفوا من الحياة سوى رائحة الدخان وصرير الطائرات، يُقتلون بصمت أحيانًا برصاص القذائف، وأحيانًا بأشد الأسلحة قسوة… سلاح الجوع.

في هذه البقعة الضيقة التي تحولت إلى سجن مفتوح، تسقط براءة الطفولة ضحية حرب لا ترحم، وحصار يضيق الخناق حتى على أنفاس المولودين الجدد. إنها قصة جيل يُمحى أمام أعين العالم، في مشهد يختصر أقسى وجوه المأساة الإنسانية في عصرنا الحديث.