قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال القطامي، إن الموقف المصري ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة راسخة منذ عقود، حيث قدّمت مصر تضحيات جسام من أجل القضية الفلسطينية.

واشار إلى أن القاهرة تتحرك على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا مضنية من خلال اتصالاتها المكثفة مع القوى الإقليمية والدولية، فضلًا عن دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار ومنع مزيد من التصعيد، مؤكدًا أن القاهرة تسعى دائمًا للحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ودعم المصالحة الوطنية.

وأشار القطامي، إلى أن إرسال القوافل الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل متواصل أمام المساعدات، يعكس البعد الإنساني والسياسي في التحرك المصري، مؤكدًا أن هذا الدور يستحق الإشادة من المجتمع الدولي.

وأكد القطامى، على أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وستواصل دعمها بكل الوسائل المتاحة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الاحتلال ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

عمرو القطامي مجلس النواب القضية الفلسطينية القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

فيديو متداول على تيك توك

10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك

ضربة الشمس

الحرارة ارتفعت.. كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

بالصور

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي
ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد