السفير ماجد عبد الفتاح: زيادة الاعتراف بدولة فلسطين قد يعطل عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن زيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وتحصر إسرائيل والولايات المتحدة في خانة صعبة أمام محاولة الإفلات من ذلك.

وقال ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الهدف في حد ذاته ليس زيادة عدد الدول المعترفة بقدر ما يهدف إلى ضمان استمرار قوة الضغط لتنضم دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وتابع رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه حال استمرار هذا الوضع من قِبل إسرائيل، قد يتم التحرك من أجل تعطيل عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ومنعها من ممارسات صلاحيتها في الجمعية العامة.