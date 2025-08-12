ضياء رشوان : حكم غزة من غير أهلها أمر مرفوض لجميع الأطراف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الدور الحقيقي لمصر والدول العربية، إلى جانب أطراف دولية أخرى، سيبرز فور التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة، عبر تأهيل وتدريب ومساعدة قوات الشرطة والأمن الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، موضحًا أن الفصائل الفلسطينية قد تتولى المهمة لفترات قصيرة، حتى استكمال الأعداد الكافية من عناصر الأمن، مع تقديم مساعدات فنية وبشرية ومادية من أطراف عربية وأوروبية، وربما وجود ميداني محدود لهذه الأطراف.

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن التجربة ليست جديدة، إذ شهد عام 2005 و2006 اتفاقية للمعابر، كان الاتحاد الأوروبي طرفًا مباشرًا فيها، حيث تواجد ممثلوه على معبري رفح وكرم أبو سالم قبل انسحابهم عقب تدهور الأوضاع في غزة.

وأشار إلى أن أي وجود عربي أو أوروبي سيكون بغرض دعم وتأهيل السلطة الفلسطينية وأمنها الداخلي، مؤكدًا أن حكم غزة من غير أهلها أمر مرفوض من جميع الأطراف، وفي مقدمتها مصر التي لا تسعى إلا لمساندة الشعب الفلسطيني عبر لجنة التسيير، مؤكدًا أن أي بدائل أخرى غير هذه الصيغة غير مقبولة، متهمًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.