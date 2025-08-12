البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن

قال البيت الأبيض إن الحرب في غزة لا تزال "معقدة للغاية"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية الحالية "ورثت هذا الصراع عن الرئيس السابق جو بايدن"، في إشارة إلى استمرار تداعيات النزاع منذ إدارة بايدن وحتى ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن إدارة ترامب "بذلت جهودا كبيرة من أجل إنهاء الحرب"، لكنه أضاف أن "حركة حماس لم توافق على المقترحات التي قدمناها حتى الآن"، ما أدى إلى تعثر مساعي التهدئة.

في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يأمل في عقد قمة ثلاثية تجمع الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، بهدف وضع حد للحرب الدائرة هناك، مشيرًا إلى أن "قمة ألاسكا المرتقبة ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتال".

وأضاف البيان أن واشنطن تعمل بشكل مكثف من أجل تحقيق تقدم ملموس على المسارين الأوكراني والفلسطيني، رغم التحديات السياسية والإنسانية المعقدة في كل من غزة وشرق أوروبا.