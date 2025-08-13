بورنموث يتعاقد مع دياكيتي في ثاني أغلى صفقة

تعاقد بورنموث مع بافود دياكيتي من ليل بعقد لمدة خمس سنوات يوم الأربعاء، ليصبح بذلك المدافع ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي.

في حين لم يُكشف عن التفاصيل المالية، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت ٣٥ مليون يورو بالإضافة إلى ٥ ملايين يورو كإضافات، وهي ثاني أعلى قيمة بعد ٤٠.٢ مليون جنيه إسترليني التي دفعها بورنموث لضم إيفانيلسون قبل عام.

ينضم دياكيتي مباشرةً إلى تشكيلة المدرب أندوني إيراولا، التي ستواجه ليفربول في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة على ملعب أنفيلد. سيرتدي دياكيتي القميص رقم ١٨ مع بورنموث.



سجل اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عامًا ١٣ هدفًا في ١١٢ مباراة مع ليل.

وشارك في ٤٨ مباراة الموسم الماضي، مسجلاً أربعة أهداف. يساهم دياكيتي في سد الفراغ في خط الدفاع الذي تركه رحيل دين هويسن إلى ريال مدريد وإيليا زابارني إلى باريس سان جيرمان.



وقال قلب الدفاع في بيان: "أعلم أن المدرب يمتلك أفكارًا رائعة، وهذا ما يُمكّننا من تقديم أداء جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز. الآن أنا في النادي، وهذه فرصة جيدة لأُظهر كيف يُمكنني مساعدة الفريق في المستقبل".



واختتم: "أنا مدافع أحب الاستحواذ على الكرة واللعب بها، وآمل أن أُظهر مهاراتي مع الكرة وبدونها. سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، وآمل أن نقضي أوقاتًا رائعة معًا".