نتنياهو: معركتنا لا تقتصر على حماس… بل تشمل إيران ووكلاءها
نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب عازمة على إعادة السلام إلى أوروبا
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها بهذه الساعة لتنال ثوابها كاملا
قبل التسجيل في تقليل الاغتراب.. تعرف على شروط قبولك بالمرحلة
أسعار العملات في مصر اليوم الخميس
وزارة الدفاع الإسرائيلية: تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن
المكسيك تسلم 26 من كبار عناصر العصابات إلى الولايات المتحدة
هايتي: مقتل شرطيين في هجوم جديد للعصابات المسلحة قرب العاصمة
استثناء هؤلاء الطلاب من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي .. تفاصيل
حرائق واسعة في سهل الغاب تلحق إصابات بين المدنيين ورجال الإطفاء في سوريا
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي كثيف لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب عازمة على إعادة السلام إلى أوروبا

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب أوكل إليه مهمة العمل على إعادة السلام إلى القارة الأوروبية، في ظل التوترات المتصاعدة جراء الحرب في أوكرانيا.

وخلال كلمة ألقاها أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بإنجلترا، قال فانس: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس ترامب، وأخبرني بوضوح أن مهمتنا كإدارة ستكون إحلال السلام في أوروبا من جديد"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات فانس عقب مشاركته في اجتماع عبر الإنترنت جمع ترامب بعدد من القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل يومين فقط من القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

ويرى مراقبون أن تكليف فانس بهذا الدور يعكس توجه الإدارة الأمريكية الجديدة نحو اتباع دبلوماسية نشطة تستهدف إنهاء النزاع الأوكراني عبر المفاوضات المباشرة مع موسكو، وهو ما قد يمثل تحولاً جذريًا في مقاربة واشنطن للأزمة مقارنة بالسياسات السابقة التي اعتمدت على الدعم العسكري المكثف لكييف.

كما تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه أوروبا انقسامًا داخليًا بشأن استراتيجية التعامل مع روسيا، بين دول تدفع باتجاه استمرار الضغط والعقوبات، وأخرى بدأت تميل إلى البحث عن حلول سياسية طويلة الأمد. وبحسب محللين، فإن لقاء ترامب وبوتين قد يشكل لحظة مفصلية تحدد مسار الحرب في أوكرانيا، خاصة إذا ما أُحرز تقدم في الملفات العالقة مثل الوضع في دونباس وأمن الحدود الشرقية لأوروبا.

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

