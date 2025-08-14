ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تعزيز أمن واستدامة سلسلة الإمداد للأدوية الحيوية في الولايات المتحدة، من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي من المواد الفعالة (SAPIR)، بحسب ما نقلته وكالة رويترز



وينص هذا القرار على أن تقوم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، عبر مكتب مساعد وزير الاستعداد والاستجابة، بإعداد قائمـة تقريبية تضم نحو 26 دواءً أساسياً، تشمل مكونات حيوية يجب تخزينها لضمان توفير الأدوية الضرورية في أوقات الأزمات.

ويأتي القرار في إطار سعي الإدارة لتعزيز جاهزية البلاد للأزمات والتقليل من الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية

يأتي الإجراء بعد خطوات سابقة أطلقها ترامب خلال العام، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأدوية المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي. ففي مايو 2025، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتسهيل إنشاء مصانع تصنيع الأدوية في الداخل الأمريكي، عبر تبسيط إجراءات ترخيص تلك المصانع، قال إنه يأتي في إطار «إعادة بناء قاعدة إنتاج دوائي وطنية قوية»

في نفس السياق، سعى ترامب إلى ضبط أسعار الأدوية للمستهلكين، عبر سياسة تُعرف بـ "سعر أكثر الشعوب تفضيلاً"، حيث يأمل أن يُباع الدواء في الولايات المتحدة بما يوازي السعر الأدنى المتاح في الدول الصناعية الأخرى. وقد توقع أن تخفض هذه السياسة الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و80%