ســيول خفيفة تضرب طريق رأس غارب/الشيخ فضل دون تأثير على الحركة المرورية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن تعرض طريق غارب/الشيخ فضل صباح اليوم الخميس، لسيل خفيف عند علامة الكيلو 62.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحالة الطرق بمحافظة البحر الأحمر، وبناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التأهب لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية.

وأوضح "نديم" أنه تم على الفور تكليف إدارة الأزمات بالتحرك لموقع الحدث، والتنسيق مع رئيس المرور بالمدينة وهيئة الطرق والكباري، لمتابعة الموقف والتأكد من سلامة الطريق.

وأضاف أن فرق إدارة الأزمات تواصلت ميدانيًا مع كافة الجهات المعنية، وتمت معاينة الطريق، حيث لوحظ وجود بعض الإطماءات والعشب على جانبيه.

وأشار رئيس مدينة رأس غارب إلى أن هيئة الطرق والكباري تحركت فور الإخطار، وأكدت على سلامة الطريق وخلوه من أي إعاقات، واستمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي، مشيدًا بفعالية أعمال الحماية التي نُفذت على جانبي الطريق، والتي ساهمت في منع وقوع أية عوائق أو أضرار.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب استمرار حالة التأهب، ومتابعة الطريق أولًا بأول، لضمان أمن وسلامة مستخدميه في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي.