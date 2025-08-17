انتبه.. السعال بهذه الطريقة يشير إلى وجود مرض خطير

السعال القلبي، المرتبط بقصور القلب، يظهر كسعال مستمر، وقد يتفاقم ليلًا أو أثناء النشاط، قد يُنتج بلغمًا ورديًا أو أبيض اللون، وقد يُخلط بينه وبين مشاكل الجهاز التنفس، يُعدّ تشخيص هذا السعال، إلى جانب أعراض أخرى لأمراض القلب، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص المبكر والتدخل العلاجي، مما يُفيد الرجال والنساء على حد سواء.

السعال رد فعل طبيعي يساعد على تنظيف الرئتين والحلق، إلا أن السعال المستمر قد يشير إلى مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك مشاكل صحة القلب، ووفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الطبية الحيوية التابعة للأكاديمية التشيكية للعلوم، فإن السعال القلبي، وهو نوع من السعال مرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية، قد يكون علامة تحذير مبكرة لأمراض القلب، وإذا تم تجاهله، فقد يؤدي إلى قصور القلب.

كما إن التعرف على أعراض السعال القلبي ضروري للتشخيص والعلاج المبكرين، يجب على كل من الرجال والنساء الانتباه إلى هذه العلامات المبكرة لحماية صحة قلوبهم، إن فهم العلاقة بين السعال وأمراض القلب يمكن أن يُحسّن التدخل الطبي في الوقت المناسب ويحقق نتائج أفضل.

ما هو السعال القلبي السعال القلبي

هو نوع من السعال يرتبط بقصور القلب، يحدث عندما تضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، وهي حالة تُعرف بالوذمة الرئوية.

السعال القلبي: الأعراض الرئيسية

قد يكون التعرف على السعال القلبي أمرًا صعبًا، ولكن بعض الأعراض قد تساعد في التمييز بينه وبين أنواع أخرى من السعال

يزداد سوءًا في الليل: السعال الذي يشتد في الليل ويؤدي إلى اضطراب النوم. البلغم الوردي أو الأبيض

بلغم رغوي أو دموي، وقد يشير إلى وجود سوائل في الرئتين.

السعال الناجم عن النشاط البدني: السعال الذي يبدأ أو يزداد سوءًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يشير إلى أن القلب يتعرض لضغط.

الصفير الشديد: الشعور بصعوبة في التنفس مصحوبة بالسعال، مما يشير إلى وجود مشاكل محتملة تتعلق بالقلب.

السعال الجاف المستمر: سعال جاف مستمر، خاصة عند الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي.