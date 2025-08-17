قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردّده بيقين قبل الذهاب للعمل
بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور
مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالإسكندرية
«نموذج للموهبة الاستثنائية».. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور
تحذيرات أمريكية بعد اكتشاف خفافيش ناقلة لداء الكلب في أكثر من 30 ولاية
حكم قيام الليل بعد صلاة الفجر .. دار الإفتاء ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتبه.. السعال بهذه الطريقة يشير إلى وجود مرض خطير

نهى هجرس

السعال القلبي، المرتبط بقصور القلب، يظهر كسعال مستمر، وقد يتفاقم ليلًا أو أثناء النشاط، قد يُنتج بلغمًا ورديًا أو أبيض اللون، وقد يُخلط بينه وبين مشاكل الجهاز التنفس، يُعدّ تشخيص هذا السعال، إلى جانب أعراض أخرى لأمراض القلب، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص المبكر والتدخل العلاجي، مما يُفيد الرجال والنساء على حد سواء.

السعال رد فعل طبيعي يساعد على تنظيف الرئتين والحلق، إلا أن السعال المستمر قد يشير إلى مشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك مشاكل صحة القلب، ووفقًا لدراسة نُشرت في المعاهد الطبية الحيوية التابعة للأكاديمية التشيكية للعلوم، فإن السعال القلبي، وهو نوع من السعال مرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية، قد يكون علامة تحذير مبكرة لأمراض القلب، وإذا تم تجاهله، فقد يؤدي إلى قصور القلب. 

كما إن التعرف على أعراض السعال القلبي ضروري للتشخيص والعلاج المبكرين، يجب على كل من الرجال والنساء الانتباه إلى هذه العلامات المبكرة لحماية صحة قلوبهم، إن فهم العلاقة بين السعال وأمراض القلب يمكن أن يُحسّن التدخل الطبي في الوقت المناسب ويحقق نتائج أفضل. 

ما هو السعال القلبي السعال القلبي 

هو نوع من السعال يرتبط بقصور القلب، يحدث عندما تضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، وهي حالة تُعرف بالوذمة الرئوية.

السعال القلبي: الأعراض الرئيسية 

قد يكون التعرف على السعال القلبي أمرًا صعبًا، ولكن بعض الأعراض قد تساعد في التمييز بينه وبين أنواع أخرى من السعال

يزداد سوءًا في الليل: السعال الذي يشتد في الليل ويؤدي إلى اضطراب النوم. البلغم الوردي أو الأبيض

بلغم رغوي أو دموي، وقد يشير إلى وجود سوائل في الرئتين. 

السعال الناجم عن النشاط البدني: السعال الذي يبدأ أو يزداد سوءًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مما يشير إلى أن القلب يتعرض لضغط. 

الصفير الشديد: الشعور بصعوبة في التنفس مصحوبة بالسعال، مما يشير إلى وجود مشاكل محتملة تتعلق بالقلب. 

السعال الجاف المستمر: سعال جاف مستمر، خاصة عند الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من أمراض الجهاز التنفسي.

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

قداس عيد السيدة العذراء

عيد انتقال السيدة العذراء .. الأنبا توما: كلمة «نَعَم» تفتح أبواب الخلاص

جامعة حلوان

جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساهم بشكل فعّال في بناء شخصية الطالب الجامعي

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية ناجحة ولصالح المواطنين

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

