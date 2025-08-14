حملات لإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بمدينتي قنا ودمياط الجديدتين

نفذ جهازا مدينتي قنا ودمياط الجديدتين حملتين لإزالة وصلات المياه "الخلسة" وتحصيل المتأخرات. وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بالحى الثانى بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء أصحاب المحال التجارية، وأسفرت عن التحصيل الفورى لبعض المتأخرات نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع ودفع ثمن العدادات الجديدة، حيث تم فصل (٢٠) وصلة غير قانونية بدون عداد ورفع 4 عدادات غير مسددة لرسوم الاستهلاك وذات مديونيات عالية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه الخلسة "المسروقة" وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة قنا الجديدة في بيان صادر عنه، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن والأحياء بالجهاز، شملت التفتيش على وصلات المياه الخلسة بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني، وأسفرت عن تحرير محاضر وضبط الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وطالب جهاز المدينة السكان بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات، وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر تليفون غرفة الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.