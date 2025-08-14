ثروت سويلم يكشف سبب عقوبة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة المصرية، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن الرابطة عازمة على إصلاح جميع الأخطاء التي شابت المواسم السابقة، في إطار خطة شاملة لتحسين إدارة مسابقة الدوري الممتاز ورفع مستوى تنظيمها.

وأوضح سويلم أن مجلس إدارة الرابطة منذ انطلاق الموسم الحالي يعمل على ضمان نجاح المسابقة بصورة متميزة، مشددًا على أهمية تجنب الأخطاء وتلافي تكرارها.

وأشار إلى أن تقرير مراقب المباراة يمثل الأساس القانوني لأي عقوبات يتم توقيعها، حيث لا يمكن فرض أي جزاءات من دون الاستناد إليه، لافتًا إلى أن عقوبات جماهير الزمالك الأخيرة جاءت بناءً على ما ورد في تقرير المراقب، بينما لم يتضمن تقرير مباراة الأهلي أي مخالفات تستوجب العقوبة.

وبيّن أن الشكاوى الرسمية من الأندية المتضررة قد تشكل أساسًا لاتخاذ قرارات، لكن حتى الآن لم تُسجَّل حالات تتطلب قرارات خارج إطار تقرير المراقب.

وأضاف أن الرابطة تتدخل مباشرة لفرض عقوبات دون انتظار التقرير فقط في حال وقوع أخطاء جسيمة.

وفي سياق آخر، كشف سويلم أن مباراة الأهلي وبيراميدز، المقررة في 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز، مرشحة لأن تُدار بطاقم تحكيم أجنبي، بشرط إرسال النادي الأهلي (صاحب الأرض) خطابًا رسميًا يطلب ذلك.

وحول بطولة السوبر المصري، أوضح أنها ستقام بمشاركة أربعة فرق في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المقر النهائي لم يُحسم بعد، مع وجود توجه قوي لإقامة البطولة خارج مصر، بهدف تعزيز قيمة المنتج الكروي المصري على المستوى الاستثماري والرياضي.