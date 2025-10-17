قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
أخبار العالم

اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية

فرناس حفظي

أفادت تقارير عربية بإندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية تؤدي إلى إغلاق الطريق الساحلي بين طرابلس وتونس.

وفي وقت سابق قال  فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية  الليبية، تشهد ليبيا مسارا متسارعا نحو التفتت الإقليمي، ومع حلول عام 2030، من المرجح أن تكون البلاد قد تحولت إلى دولة اتحادية (فيدرالية)، أو أنها تفككت بالفعل بعد حرب أهلية جديدة دامية.


جدير بالذكر أن ليبيا، قبل الاحتلال الإيطالي عام 1911، لم تعرف الوحدة يوما؛ فالاسم نفسه مشتق من التسمية الرومانية القديمة لـ "إفريقيا" وأطلقه المستعمر الإيطالي. تاريخيا، كانت أقاليم برقة (شرقا) وطرابلس (شمال غرب) وفزان (جنوب غرب) تسير في اتجاهات جغرافية مختلفة، تفصلها صحراء شاسعة.


وأنشأ دستور 1951 اتحادا فيدراليا يمنح هذه الأقاليم الثلاثة استقلالية واسعة، لكن تعديلا في 1963 أعاد مركزية السلطة لإدارة عائدات النفط. ومنذ أكثر من ستة عقود، تعيش ليبيا على هذا النموذج الوحدوي، ما يثير تساؤلات حول الهوية الوطنية الجامعة.


خلال حكم العقيد معمر القذافي الذي استمر 42 عاما، همّش إقليم برقة وسكانه، رغم أن برقة وفزان يملكان أكثر من ثلثي احتياطيات النفط المقدّرة بـ 48 مليار برميل، في حين ظل معظم العائدات يتدفق إلى طرابلس. وحتى بعد ثورة 2011، لم يتغير الوضع كثيرا.


ومع نضوب الحقول النفطية في الشمال الغربي، تبقى ثروات الشرق والجنوب منتجة لسنوات طويلة قادمة، على الرغم من أنها تقع في أفقر مناطق البلاد. لذلك، يشعر أهالي برقة وفزان بالتهميش مقارنة بطرابلس، والحروب الأهلية المتكررة عمقت هذه الفجوات الإقليمية.


الفيدرالية ليست خيارا سلبيا بالضرورة، فدول كبرى مثل سويسرا، بلجيكا، ألمانيا والولايات المتحدة تقوم على النظام الفيدرالي، هذا النموذج ليس قديما فحسب (دستور الولايات المتحدة يعود إلى عام 1787)، بل هو أيضا حديث؛ إذ لم تتحول بلجيكا إلى دولة اتحادية إلا عام 1993.

