قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بفتح: أطفال غزة يواجهون إبادة صامتة بعد وقف إطلاق النار

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلية ضدّ شعبنا لم تتوقف بوقف إطلاق النار، بل انتقلت إلى طورٍ جديد عبر استمرار الحصار والتجويع، حيث تُوظَّف الإبادة بصورتها الحالية كأداة لإدامة السيطرة الاستعمارية على أرضنا». 

وأضاف أنّ «الهدوء النسبي الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق لا ينفي استمرار جرائم متواصلة ترتكبها دولة الابادة بحقّ أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث تواصل آلة الاحتلال الإسرائيلية حصارها المميت».

وأوضح القيادي الفتحاوي أنّ «أكثر من ٥٥ ألف طفل فلسطيني دون سنّ السادسة يعانون من سوء تغذية حاد نتيجة استمرار الحصار الذي تفرضه دولة الابادة الإسرائيلية، فيما المستشفيات تعمل بلا وقود، والعمليات الجراحية تُجرى دون تخدير، والعائلات تُضطر إلى شرب مياه ملوثة للبقاء على قيد الحياة». 

وأضاف أنّ «المشاهد اليومية في غزة بعد إعلان وقف اطلاق النار تُظهر حجم المأساة التي يواصل جيش الإبادة الإسرائيلي صناعتها، حيث تُستهدف حياة المدنيين بوسائل التجويع والمرض والحرمان، وتُعرقل محاولات العودة إلى المناطق التي أعاد جيش الابادة انتشاره منها، بينما لا يزال مئات الآلاف من اهلنا يعانون من النزوح القسري داخل وطنهم».

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ان استمرار هذا الحصار الابادي هو جريمة إنسانية وسياسية تهدف إلى إفراغ القطاع من أهله، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف الإبادة الإسرائيلي المستمرة وإنقاذ الأطفال من براثن التجويع والمرض. وختم قائلاً إنّ «تحرير الإنسان الفلسطيني من هذا الحصار هو بداية كلّ عملية استقرّار في المنطقة، وإنّ وقف جرائم الابادة الاسرائيلية المستمرة في غزة هي واجب وطني وإنساني لا يقبل المساومة».

ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح الإبادة الجماعية دولة الاحتلال جيش الابادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

كريم نيدفيد

كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقي.. وهذا موقفي من اللعب للزمالك

البنك الأهلي

حكام مباريات السبت في الدوري المصري الممتاز

الأهلي والزمالك

فاروق جعفر: الأهلي الأفضل.. والزمالك مازال في المنافسة

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد