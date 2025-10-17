أطباء بلا حدود: غزة تواجه أكبر كارثة صحية وإنسانية في التاريخ الحديث

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع الصحي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة، محذّرة من أن وقف إطلاق النار الأخير لم يترتب عليه أي انفراج فعلي في الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتأخر إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة.



وقالت المنظمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إنها لم تلمس أي تحسن في قدرة طواقمها على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى داخل القطاع، مشيرة إلى أنها ما تزال تواجه القيود والمعوقات ذاتها التي عطلت جهود الإغاثة طوال الأشهر الماضية.



وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية يجب أن يكون أولوية مطلقة قبل الحديث عن إعادة إعمار المستشفيات أو البنية التحتية الصحية، موضحة أن المستشفيات الميدانية والفرق الطبية العاملة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمحاليل ووقود المولدات، ما يهدد حياة مئات المرضى، خصوصًا الأطفال ومرضى الكلى والسرطان.



وأضاف البيان أن القطاع الصحي في غزة يعيش أكبر كارثة إنسانية وإنشائية في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 70 مليون طن من الركام الناتج عن الدمار، فضلًا عن قرابة 20 ألف جسم متفجر غير منفجر، ما يجعل عمليات الإغاثة والإنقاذ محفوفة بالمخاطر.



وطالبت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي بـ التحرك العاجل لإزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وبتوفير ممرات آمنة للطواقم الطبية والإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار شامل للمنظومة الصحية وعودة موجات الأوبئة والأمراض المعدية بين السكان.