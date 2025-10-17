قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة ٢ جنيه للتر.. رسميا رفع أسعار البنزين والسولار
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. انهيارات ومخاوف من توابع جديدة
طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الحكومة تكشف موقف العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية
تجاوز الـ 5700 .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
هل سماع الأذان شرط لحضور لصلاة الجماعة؟..الإفتاء تجيب
1.7 مليون دولار.. كاف يتعرض لخسائر فادحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف الوجه الخفي لمعاملة الأسرى بسجون الاحتلال
كيلو الطماطم بـ17.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
أخبار العالم

أطباء بلا حدود: غزة تواجه أكبر كارثة صحية وإنسانية في التاريخ الحديث

فرناس حفظي

أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع الصحي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة، محذّرة من أن وقف إطلاق النار الأخير لم يترتب عليه أي انفراج فعلي في الأزمة الإنسانية، في ظل استمرار إغلاق المعابر وتأخر إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة.


وقالت المنظمة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إنها لم تلمس أي تحسن في قدرة طواقمها على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى داخل القطاع، مشيرة إلى أنها ما تزال تواجه القيود والمعوقات ذاتها التي عطلت جهود الإغاثة طوال الأشهر الماضية.


وشددت المنظمة على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية يجب أن يكون أولوية مطلقة قبل الحديث عن إعادة إعمار المستشفيات أو البنية التحتية الصحية، موضحة أن المستشفيات الميدانية والفرق الطبية العاملة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمحاليل ووقود المولدات، ما يهدد حياة مئات المرضى، خصوصًا الأطفال ومرضى الكلى والسرطان.


وأضاف البيان أن القطاع الصحي في غزة يعيش أكبر كارثة إنسانية وإنشائية في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 70 مليون طن من الركام الناتج عن الدمار، فضلًا عن قرابة 20 ألف جسم متفجر غير منفجر، ما يجعل عمليات الإغاثة والإنقاذ محفوفة بالمخاطر.


وطالبت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي بـ التحرك العاجل لإزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وبتوفير ممرات آمنة للطواقم الطبية والإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار شامل للمنظومة الصحية وعودة موجات الأوبئة والأمراض المعدية بين السكان.

