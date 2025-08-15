محافظ دمياط يسلم عقود تقنين أراضي الدولة

سلم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة ، عدد من عقود تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعى، لبعض المواطنين ، حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

أكد محافظ دمياط حرص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية على إتخاذ خطوات كبيرة لاتمام إجراءات تقنين الأوضاع على أملاك الدولة ، والتيسير علي المواطنين وإزالة اى عقبات وفقًا للضوابط والقوانين المُنظمة‚ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتحقيق الصالح العام للمواطنين والحفاظ على أملاك الدولة .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف كافة الجهات المعنية بالاسراع باجراءات التقنين بمنتهى الشفافية واستيفاء كافة الإجراءات، حيث أكد على أنه جارى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالعقود المنتظر تحريرها خلال فترة وجيزة.

وأشاد المواطنون بهذه الخطوة التي تمثل الحفاظ على استثماراتهم الزراعية بهذه الأراضي في ظل تعاون تام من جميع أجهزة المحافظة لإتمام هذا الملف. حيث تم تسريع الاجراءات وعمل نظام للتقسيط للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على الاسر. ووجود اوراق وعقوظ قانونية تحميهم من اي نزاع أو إزالة مستقبلية.