مش واخد حقي.. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره لهذا السبب

وجه الفنان حمزة نمرة رسالة محبة لجمهوره بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال احدث ألبوماته الغنائية “قرار شخصي” ، واعرب عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال وانه بالرغم انه كان يشعر بأنه لم يأخذ حقه فنيا ولكنه فوجىء بأن ألبوماته هى الأكثر تداولا على المنصات الموسيقية.

زمان، لما كان حد يسألني في أي لقاء: هل حاسس إنك مش واخد حقك فنياً؟ كنت باقعد أفكر شوية وأبقى مش متأكد من الإجابة، وغالباً بأكون أقرب لفكرة إني فعلاً كده.

لحد ما في يوم قعدت بيني وبين نفسي وسألت نفسي السؤال ده بجد، واكتشفت إن ربنا إداني أكتر مما أستحق، ووصلني لأبعد مما يفترض إني أوصل له بحسابات الدنيا وبالورقة والقلم.

حمزة نمرة: انا انطوائي ولا استطيع خلق علاقات فى المجال الفني

واحد ماشي عكس التيار، لا بيغني مواضيع شبه الرائج، ولا بيعمل موسيقى شبه الرائج، ولا بيلبس شبه الرائج، ولا بيفرض نفسه بالزنّ على الودان، وفوق ده كله انطوائي وما بيعرفش يخلق علاقات ومعارف في مجاله.

بالورقة والقلم وقوانين الطبيعة، المفروض يبقى بالكتير على هامش الفن ويبقى مسموع في دوائر ضيقة جداً.

لكن إن اللي بأقدمه ينتشر بالشكل ده، وإن ألبوماتي تنزل في موسم الصيف ف تنافس فئات البوب وتبقى رائجة في كل المنصات، فده فضل من ربنا كبير أوي، ده مش حقي ده أكتر من حقي بمراحل. ف الحمد لله رب العالمين.

وأستكمل: “بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح ده، كل واحد سمعني واتأثر، اتكلم عني وسط صحابه، نشر أغنية ليا، حضر لي حفلة، ربنا جعلكم سبب في إن فني يفضل عايش. وسامحوني على أي تقصير أو حاجة كانت أقل من توقعاتكم، ده اللي ربنا يسره لي لتقديمه وربنا يرزقنا حسن النوايا، وأخيراً أشكركم من قلبي ..ماشي على الله.. يتكعبل لو بص وراه”.

ألبوم حمزة نمرة

وخاض حمزة نمرة خلال ألبومه الجديد "قرار شخصي" تجربة تسويقية غير معتادة عبر إطلاق أغنياته الثلاثة عشر على أربع دفعات أسبوعية على مدار شهر متواصل، بواقع ثلاثة أغنيات مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في الدفعة النهائية، من بينها أغنيات "شمس وهوا" و"يا سهرانين" و"بتستخبى".