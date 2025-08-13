حمزة نمرة يختتم إصدارات ألبومه الجديد بأربع أغنيات |فيديو

أطلق الفنان حمزة نمرة أربع أغنيات في الدفعة الأخيرة من إصدارات ألبومه الجديد "قرار شخصي".

وضمت الدفعة الأخيرة أغنية "كايرو" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة رفقة أندريه مينا وتوزيع الأخير، بحانب أغنية "مابتلاقينيش" من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة مع رامي بدران وتوزيع الموسيقي اللبناني أوبستوليس مالياس.

كما يتعاون حمزة نمرة لأول مرة مع الشاعرة القديرة "كوثر مصطفى" عبر أغنية "كده الأيام" وتولى خلالها مهمة تلحينها وتوزيعها، وتعد عودة استثنائية لكوثر مصطفى بعد غياب سنوات طويلة عن آخر أعمالها الغنائية.

كما اختتم حمزة نمرة إصدارات ألبومه عبر أغنية "قرار شخصي رقم واحد" والتي تحمل اسم الألبوم، وتعاون خلالها مع الكاتب والشاعر عمر طاهر، ومن ألحان وتوزيع حمزة.

وخاض حمزة نمرة خلال ألبومه الجديد "قرار شخصي" تجربة تسويقية غير معتادة عبر إطلاق أغنياته الثلاثة عشر على أربع دفعات أسبوعية على مدار شهر متواصل، بواقع ثلاثة أغنيات مساء كل أربعاء ختاما برباعية أغاني في الدفعة النهائية، من بينها أغنيات "شمس وهوا" و"يا سهرانين" و"بتستخبى".

أغنية كايرو

أغنية قرار شخصي رقم واحد

اغنية كده الأيام

اغنية مابتلاقينيش