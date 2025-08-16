قيادية بـ"المؤتمر": البيان العربي – الإسلامي تحول نوعي في إدارة الصراع مع إسرائيل

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن البيان العربي – الإسلامي الأخير يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الصراع مع إسرائيل، ورسالة بالغة القوة إلى المجتمع الدولي بأن العرب والمسلمين يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة السياسات التوسعية ومحاولات تكريس الاحتلال بالقوة.

وأوضحت د. إيمان سالم، في تصريحات لها، أن البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، مدعوماً بالمؤسسات الإقليمية الكبرى، يعكس موقفاً سياسياً وقانونياً موحداً، يقطع الطريق أمام مشروع "إسرائيل الكبرى"، ويعيد التأكيد على أن العالم لن يقبل الاستهانة بقرارات الشرعية الدولية أو تجاوز القانون الدولي الإنساني.

وأشارت أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر، إلى أن أهمية البيان تكمن في أنه لا يقتصر على الإدانة اللفظية، وإنما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سواء عبر تفعيل القرارات الأممية أو من خلال التحركات القانونية والدبلوماسية الرادعة، مؤكدة أن هذا الاصطفاف التاريخي يفتح الباب أمام تحركات أكثر صرامة ضد ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم في القدس والضفة الغربية.

وأضافت د. إيمان سالم، أن اللغة الحاسمة التي تضمنها البيان توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن القومي العربي مرتبط عضوياً بالقضية الفلسطينية، وأن استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت الدكتورة إيمان سالم، على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الموقف الجماعي، عبر تنسيق الجهود في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً، والمضي قدماً في مسار إعادة إعمار غزة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن القطاع جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سيادة دولة فلسطين وشرعيتها المعترف بها دولياً.