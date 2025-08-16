قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمية الفكر النقدي.. تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر
النقل تطلق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات | صور
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
قيادية بـ"المؤتمر": البيان العربي – الإسلامي تحول نوعي في إدارة الصراع مع إسرائيل

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن البيان العربي – الإسلامي الأخير يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الصراع مع إسرائيل، ورسالة بالغة القوة إلى المجتمع الدولي بأن العرب والمسلمين يقفون على قلب رجل واحد في مواجهة السياسات التوسعية ومحاولات تكريس الاحتلال بالقوة.

وأوضحت د. إيمان سالم، في تصريحات لها، أن البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، مدعوماً بالمؤسسات الإقليمية الكبرى، يعكس موقفاً سياسياً وقانونياً موحداً، يقطع الطريق أمام مشروع "إسرائيل الكبرى"، ويعيد التأكيد على أن العالم لن يقبل الاستهانة بقرارات الشرعية الدولية أو تجاوز القانون الدولي الإنساني.

وأشارت أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر، إلى أن أهمية البيان تكمن في أنه لا يقتصر على الإدانة اللفظية، وإنما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سواء عبر تفعيل القرارات الأممية أو من خلال التحركات القانونية والدبلوماسية الرادعة، مؤكدة أن هذا الاصطفاف التاريخي يفتح الباب أمام تحركات أكثر صرامة ضد ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان غير الشرعي ومخططات الضم في القدس والضفة الغربية.

وأضافت د. إيمان سالم، أن اللغة الحاسمة التي تضمنها البيان توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن القومي العربي مرتبط عضوياً بالقضية الفلسطينية، وأن استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت الدكتورة إيمان سالم، على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الموقف الجماعي، عبر تنسيق الجهود في المحافل الدولية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً، والمضي قدماً في مسار إعادة إعمار غزة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن القطاع جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، تحت سيادة دولة فلسطين وشرعيتها المعترف بها دولياً.

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

التسمم

لو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

بالصور

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

