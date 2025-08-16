قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام مقلد

شهدت الساعات الماضية كشف كواليس مشادة كلامية جرت بين محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، والحكم الدولي محمد معروف، عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

الخلاف اندلع بسبب قرار الحكم بطرد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، بعد حصوله على الإنذار الثاني، وهو ما أثار اعتراض يوسف الذي اعتبر أن العقوبة غير مبررة، خاصة أن اللاعب كان يخرج من الملعب بسرعة.

رؤية الحكم

أوضح محمد معروف خلال الحوار أن قرار الطرد جاء نتيجة عدم التزام اللاعب بتعليماته، حيث طلب منه مغادرة الملعب من مكان محدد لكنه لم ينفذ الأمر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار لوائح منع إهدار الوقت، بصرف النظر عن نتيجة اللقاء أو دقائقه الأخيرة.

رد المدير الرياضي للأهلي

في المقابل، رد محمد يوسف مستنكرًا حديث الحكم عن إضاعة الوقت، مشددًا على أن النتيجة كانت محسومة بتقدم الأهلي 4-1، وأن اللقاء كان في الدقيقة 90، وبالتالي لا يوجد منطق لاتهام لاعبه بتضييع الوقت.

وأكد يوسف أن ما قام به هاني كان في إطار الالتزام، حيث كان يسلّم شارة القيادة ويغادر بشكل طبيعي.

نص الحوار

وجاء نص النقاش الساخن الذي دار بين الطرفين كالتالي:

محمد يوسف: "مكنش في أي داعي للإنذار.. إنت كنت ماشي بالماتش كويس".

محمد معروف: "أنا قلتله يخرج من هنا، لكنه ما سمعش الكلام وأصر يخالف التعليمات".

محمد يوسف: "إحنا مش في مدرسة.. الراجل كان بيسلم الشارة وبيخرج بسرعة وملتزم".

محمد معروف: "كل حاجة هكتبها في التقرير، وكل واحد ياخد حقه.. ومينفعش أسمح بتضييع الوقت".

محمد يوسف: "تضييع وقت إيه؟! وإحنا كسبانين 4-1 والدقيقة 90.. مفيش أي مجال لتضييع وقت، الكلام ده لو الفرق هدف ولسه في وقت!".

بهذا السجال، زاد الجدل حول القرارات التحكيمية في المباراة، خاصة مع تباين وجهات النظر بين الجهاز الفني للأهلي والحكم محمد معروف.

مشادة كلامية محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي الأهلي الحكم الدولي محمد معروف فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بالصور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

شاومي
شاومي
شاومي

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟
ما يجب فعله فورًا عند الإحساس بالإصابة بالتسمم الغذائي؟

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد