كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو

شهدت الساعات الماضية كشف كواليس مشادة كلامية جرت بين محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، والحكم الدولي محمد معروف، عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

الخلاف اندلع بسبب قرار الحكم بطرد محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، بعد حصوله على الإنذار الثاني، وهو ما أثار اعتراض يوسف الذي اعتبر أن العقوبة غير مبررة، خاصة أن اللاعب كان يخرج من الملعب بسرعة.

رؤية الحكم

أوضح محمد معروف خلال الحوار أن قرار الطرد جاء نتيجة عدم التزام اللاعب بتعليماته، حيث طلب منه مغادرة الملعب من مكان محدد لكنه لم ينفذ الأمر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار لوائح منع إهدار الوقت، بصرف النظر عن نتيجة اللقاء أو دقائقه الأخيرة.

رد المدير الرياضي للأهلي

في المقابل، رد محمد يوسف مستنكرًا حديث الحكم عن إضاعة الوقت، مشددًا على أن النتيجة كانت محسومة بتقدم الأهلي 4-1، وأن اللقاء كان في الدقيقة 90، وبالتالي لا يوجد منطق لاتهام لاعبه بتضييع الوقت.

وأكد يوسف أن ما قام به هاني كان في إطار الالتزام، حيث كان يسلّم شارة القيادة ويغادر بشكل طبيعي.

نص الحوار

وجاء نص النقاش الساخن الذي دار بين الطرفين كالتالي:

محمد يوسف: "مكنش في أي داعي للإنذار.. إنت كنت ماشي بالماتش كويس".

محمد معروف: "أنا قلتله يخرج من هنا، لكنه ما سمعش الكلام وأصر يخالف التعليمات".

محمد يوسف: "إحنا مش في مدرسة.. الراجل كان بيسلم الشارة وبيخرج بسرعة وملتزم".

محمد معروف: "كل حاجة هكتبها في التقرير، وكل واحد ياخد حقه.. ومينفعش أسمح بتضييع الوقت".

محمد يوسف: "تضييع وقت إيه؟! وإحنا كسبانين 4-1 والدقيقة 90.. مفيش أي مجال لتضييع وقت، الكلام ده لو الفرق هدف ولسه في وقت!".

بهذا السجال، زاد الجدل حول القرارات التحكيمية في المباراة، خاصة مع تباين وجهات النظر بين الجهاز الفني للأهلي والحكم محمد معروف.