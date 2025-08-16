أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل

علقت أسما منير ابنة الفنان شريف منير، على تهافت الناس على الذهاب للساحل، ووصفتها بـ سباق المناظر.

وكتبت أسما منير عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "الحمد لله إن أنا وجوزي وبنتي، مش بنجري ورا سباق الساحل، إحنا بنلاقي نفسنا في أماكن زي سينا، البحر الأحمر، نويبع، ودهب, لأن هناك الكلام كله عن الطبيعة، وعن إزاي نقعد ناكل مع بعض ونجمع نفسنا على حاجات بسيطة فيها خير".

وتابعت: "زمان كنا بنروح إسكندرية أو العجمي، ونفتكر الذكريات البسيطة زي آيس كريم من صابر، سمك من عند أبو أشرف، والليل اللي كنا نقعد فيه قدام التلفزيون ناكل جبنة وبطيخ، كانت لحظات صغيرة بس مليانة دفء وحب، وهي دي اللي فضلت جوانا".

وأكملت: “على عكس الساحل دلوقتي اللي بقى الناس فيه كلها بتتكلم عن مين لابس إيه وقاعد فين وعنده إيه، إحنا بنحب نبعد عن ده كله، ونتمسك بالأماكن اللي لسه فيها روح الطبيعة والبساطة”.

وأضافت: “خلوا دايمًا القيمة في إنكم تكونوا على طبيعتكم، بعيد عن سباق المظاهر، دي الذكريات اللي بتبقى، وهي دي الحاجات اللي فعلاً بتدي للحياة معناها الحقيقي”.

واختتمت: “ولازم نفتكر كمان إن الأطفال لما يعيشوا حياة بسيطة بعيد عن الضغوط والمظاهر، بيعرفوا نفسهم أكتر، بيتواصلوا مع اللي حواليهم بصدق، وبيبقوا واثقين وآمنين، بدل ما يستخبوا ورا ماركة أو شكل، البساطة مش بس راحة، دي كمان تربية على الأمان الداخلي”.

علاقة أسما شريف منير بزوجها

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد تحدثت عن كواليس تعرفها على زوجها أحمد شامل عزمي، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وقالت أسما شريف منير في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام": "أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ كأنه طلعلي من تحت الأرض، وكنت اتمنى أن أتزوج وربنا يكرمني بموضوع الزواج، قابلته في شغلي وكان جاي يدي ورش واتعرفنا على بعض ولقيته مختلف جدا ومش شبه أي حد في حياتي".

وأضافت :"كان بيرقص رقص معاصر وكان من أشطر الناس اللي كانوا بيرقصوا هذه النوعية، هو رجع فكرني إن في حاجات مش عادي وبنتعلم مع بعض حاجات وفي نيتنا أن نمشي في طريق ربنا ونحترم علاقتنا، ولقيته مختلف وغير الناس اللي أعرفهم، لقيته حد طيب عايز يبني حياة محترمة"