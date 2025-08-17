قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصه على تعزيز الأداء المالي للدولة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن تعزيز الأداء المالي للدولة، بعد إعلان تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر، بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي) خلال العام المالي 2024 /2025، بزيادة قدرها 80% عن العام السابق.

وأكد "البلشي" لـ“صدى البلد” أن هذا الإنجاز التاريخي جاء رغم التحديات العالمية والضغوط الاقتصادية، ومنها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النتائج يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي.

وأوضح النائب أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

وشدّد "البلشي" على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم الأزمات العالمية.

مجلس الشيوخ أحمد كجوك وزير المالية الأداء المالي للدولة تحقيق أعلى فائض أولي

