برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار السياسات النقدية

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع قيمة الجنيه في الفترة الأخيرة جاء انعكاسًا لحالة الاستقرار النقدي والسياسات التي اتبعها البنك المركزي، والتي أسهمت في توفير احتياطي جيد من النقد الأجنبي.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أحد أبرز عوامل دعم الجنيه هو زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت تحويلاتهم خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في مارس 2021.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ودور السياسات الاقتصادية في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن استمرار هذه التدفقات سيُسهم في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي.

واستقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.23 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليون دولار ليصل إلى 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 40.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.