طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردّده بيقين قبل الذهاب للعمل
بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور
مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالإسكندرية
«نموذج للموهبة الاستثنائية».. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور
تحذيرات أمريكية بعد اكتشاف خفافيش ناقلة لداء الكلب في أكثر من 30 ولاية
حكم قيام الليل بعد صلاة الفجر .. دار الإفتاء ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحذيرات أمريكية بعد اكتشاف خفافيش ناقلة لداء الكلب في أكثر من 30 ولاية

الخارجي

أطلقت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرات واسعة شملت مئات الأشخاص في أكثر من ثلاثين ولاية وعدة دول، بعد احتمال تعرضهم لمرض داء الكلب داخل كبائن سياحية بمنتزه "غراند تيتون" الوطني في ولاية وايومنغ. 

وجاء ذلك عقب اكتشاف مستعمرات من الخفافيش في علّية ثماني كبائن تابعة لمنشأة الإقامة السياحية "جاكسون ليك لودج"، ما أثار مخاوف من انتقال العدوى إلى النزلاء الذين أقاموا هناك مؤخرًا.

وأوضحت الدكتورة أليكسا هارست، مسؤولة الصحة في الولاية، أن عددًا محدودًا من الخفافيش النافقة أُرسل إلى مختبر بيطري للفحص، لكن العينات تمثل نسبة صغيرة من عشرات الخفافيش التي تمركزت في المكان. 

وأضافت أن معظم الخفافيش بقيت في العلية ولم تدخل غرف المعيشة، بينما تم إخراج بعضها من النوافذ والأبواب، مؤكدة أنه لا توجد إصابات مؤكدة حتى الآن.

وبحسب التقديرات الرسمية، أقام نحو 500 شخص في الكبائن منذ بداية الموسم الصيفي في مايو وحتى نهاية يوليو، ما دفع السلطات لبدء عملية تواصل شاملة مع النزلاء في 38 ولاية وسبع دول عبر شبكات الصحة المحلية ومراكز السيطرة على الأمراض. 

ويستند القلق بشكل خاص إلى أن لدغات أو خدوش الخفافيش قد تمر دون أن يشعر بها النائمون أو الأطفال، وهو ما يجعل رصدها صعبًا.

وتؤكد المراكز الصحية أن البروتوكول الوقائي المكوّن من خمس جرعات لقاح خلال أسبوعين كفيل بتجنب تطور المرض، مشيرة إلى أن داء الكلب يُعد قاتلًا في معظم الحالات بمجرد ظهور الأعراض، التي تبدأ بآلام عضلية وصداع وحكة، قبل أن تتطور سريعًا إلى اضطرابات عصبية خطيرة.

وكانت إدارة "Grand Teton Lodge" قد أغلقت الكبائن منذ 27 يوليو فور اكتشاف الخفافيش، وأعلنت عدم وجود خطط لإعادة فتحها حتى إشعار آخر. 

كما طمأنت السلطات بأن باقي منشآت المنتزه، بما فيها المواقع المخصصة لندوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقررة في أغسطس، آمنة وخالية من المخاطر.

ويشير خبراء الصحة العامة إلى أن هذه الحادثة تكشف هشاشة الإجراءات الوقائية في بعض مرافق الإقامة السياحية، خصوصًا في المناطق الطبيعية التي تُعتبر بيئة مثالية لاستيطان الخفافيش. كما يرون أن الاعتماد على النزلاء أنفسهم في رصد وجود هذه الحيوانات ليس كافيًا، ما يستدعي خطط مراقبة أكثر صرامة.

ومن جانب آخر، يرى محللون أن توقيت الحادثة يضع إدارة المنتزه تحت ضغط كبير، خاصة مع موسم الاصطياف وازدياد الإقبال السياحي. 

ويؤدي أي تقصير في التعامل مع الأزمة إلى تراجع ثقة الزوار، وهو ما ينعكس اقتصاديًا على المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على عوائد السياحة.

وبينما تؤكد السلطات أن الوضع تحت السيطرة وأن المخاطر لا تزال محدودة، يبقى التحدي الأكبر في ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، عبر تعزيز برامج الصيانة والرقابة البيئية، بما يحمي الزوار من أخطار الأمراض الحيوانية النادرة ولكن الفتاكة.

