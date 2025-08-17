ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ

الباقيات الصالحات كلمات يسيرة على اللسان عظيمة في الميزان، ورد ذكر الباقيات الصالحات في القرآن الكريم في سورتي الكهف ومريم، وتُعد من أذكار التسبيح والتحميد التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب أن يحرص المسلم على ترديد هذه الأذكار المباركة، لما تحمله من طمأنينة للقلب، وزيادة في الحسنات، ورفعة في الدرجات.

ما هي الباقيات الصالحات؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله" -وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى لك بعد انتقالك إلى الله؛ حيث إنك حددت طريقك مع الله بها-.

وتابع الدكتور علي جمعة “أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله”، وبها تتم العشرة ، وهى تاج الذكر ؛ فالصلاة على النبي ﷺ، تغفر الذنوب، وتستر العيوب، وتنور القلوب.

كلمات الباقيات الصالحات

واستدل الدكتور علي جمعة بما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة كلاهما قالا: قال النبي ﷺ: «أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» أخرجه النسائي، أضاف إليها بعضهم ما أخرجه البخاري «لا حول ولا قوة إلا بالله كنزٌ من كنوز العرش» فأصبحت خمسة يسميها أهل الله "الباقيات الصالحات"«سبحان الله، الحمد لله، لا إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله» ويسمونها الباقيات الصالحات لأنها هي التي تبقى بعد وفاة الإنسان تبقى له هذه الأذكار، وهذا التسبيح، وهذا لا يكون إلا من قلبٍ رحيمٍ قد تعلق بربه.

كما عن أبي هريرة أيضًا فيما أخرجه البخاري «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم».